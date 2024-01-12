В Москве число занятых в туротрасли специалистов превысило полмиллиона

На сегодняшний день каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество занятых в туристической отрасли Москвы человек за год выросло на четверть и превысило полмиллиона, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В 2023 году число специалистов, занятых в туристической отрасли Москвы, превысило полмиллиона. Это на 25% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, на сегодняшний день каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства. Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программу, питание и многое другое. "В свою очередь город помогает им повышать квалификацию, а также организует обучающие программы для молодежи", - отметила Сергунина.

В частности, для профессионалов отрасли в 2023 году открыли проект "Школа гостеприимства", в рамках которого можно пройти бесплатные пятинедельные курсы для гидов, туроператоров, отельеров, представителей агентств, работающих с деловыми путешественниками. По окончании выпускники получают удостоверение о повышении квалификации. Самым популярным стал практикум "Основы маркетинга и продвижения", посвященный онлайн- и офлайн-каналам продаж, соцсетям и другим важным инструментам для продвижения турпродуктов.

Также в прошлом году был запущен интенсив по привлечению молодежи в сферу гостеприимства "Твой старт в туризме". Он уже объединил более 2,1 тыс. студентов 95 московских вузов и колледжей. Кроме того, благодаря цифровому проекту "Карта профессий" можно узнать о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках. На сайте представлено больше 50 специальностей, распределенных по категориям "Туроператоры", "Отели", "Рестораны" и другим.