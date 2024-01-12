Экспорт леса из Иркутской области сократился на 11% в 2023 году

Всего за рубеж поставлено 5,8 млн куб. м

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Экспорт лесоматериалов из Иркутской области, которая по запасам деловой древесины занимает лидирующие позиции в стране, в 2023 году сократился на 11%, всего за рубеж поставлено 5,8 млн куб. м леса. В 2022 году этот показатель составил 6,53 млн куб. м, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

"В 2023 году лесоэкспортеры вывезли за рубеж 5,8 млн куб. м леса, в 2022 году - 6,53 млн куб. м. Снижение составило 730 тыс. куб. м. По-прежнему основная доля лесоматериалов в структуре экспорта - порядка 90% - идет в Китай. Также лес поставлялся в Монголию, Японию, Корею, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Грузию, Армению. Поставки велись в 13 иностранных государств", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В структуре экспорта леса из Иркутской области 92% - пиломатериалы.

Также произошло сокращение в поставках леса внутри страны. Если в 2022 году этот показатель составил 1,24 млн куб. м, то в 2023 году - 685 тыс. куб. м.

Иркутская область - один из крупнейших в России регионов по площади расположенных на его территории лесов (71,5 млн га). Общий запас древесины составляет 9 млрд куб. м. В регионе сосредоточено 12% запасов деловой древесины страны.