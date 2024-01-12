Россия будет сотрудничать с Саудовской Аравией и Сьерра-Леоне в недропользовании

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что меморандумы о сотрудничестве позволят вести геологические и геофизические исследования, оценивать месторождения и составлять геологические карты

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия подписала меморандумы о сотрудничестве в недропользованиии с Саудовской Аравией и Сьерра-Леоне. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что документы позволят вести геологические и геофизические исследования, оценивать месторождения и составлять геологические карты. "То есть меморандумы - это нормативная база, которая была нужна, чтобы определить конкретный перечень объектов, где будем работать вместе", - добавил Козлов.