Казахстан в 2023 году увеличил экспорт грузов по железной дороге в РФ, КНР и Узбекистан

Погрузка в Россию выросла на 1,1 млн тонн

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Казахстан по итогам 2023 года нарастил экспорт грузов железнодорожным транспортом в Россию, Китай и Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

"По итогам 2023 года в сравнении с 2022 годом наблюдается рост экспорта грузов в направлении Китая, Узбекистана, России. Погрузка в Россию в прошлом году выросла на 1,1 млн тонн, до 34,6 млн тонн. В структуре экспорта перевозка угля составляет 20,3 млн тонн. Из них 8,9 млн тонн твердого топлива отправлено транзитом через Россию в третьи страны. Также транзитом вывезено 4,5 млн тонн химикатов и соды, 1,7 млн тонн нефтепродуктов, 1 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Перевозки в Китай через железнодорожные погранпереходы в 2023 году выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом - до 12,7 млн тонн. При этом существенно увеличился экспорт зерна, цветных металлов и нефтепродуктов.

"Экспорт грузов железнодорожным транспортом в Узбекистан вырос на 29%, до 10 млн тонн. На экспорт по железной дороге были отправлены нефтепродукты, химикаты и минеральные удобрения, черные металлы. Экспортировано около 3,5 млн тонн зерна. На 1,4 млн тонн увеличился экспорт угля и составил 3,1 млн тонн", - рассказали в пресс-службе.