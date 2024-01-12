К 09:54 мск курс доллара снижался до 88,22 рубля, курс юаня находился на уровне 12,275 рубля

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:50 мск, евро снижался на 0,2% до 96,97 рубля.

К 09:54 мск евро находился на уровне 96,85 рубля (-0,32%). В то же время курс доллара снижался на 0,42% до 88,22 рубля, курс юаня - на уровне 12,275 рубля (-0,39%).

Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,04%, до 3 182,5 пункта, индекса РТС - на 0,45%, до 1 137,07 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 179,65 пункта (-0,05%), индекс РТС рос до 1 136,67 пункта (+0,42%).