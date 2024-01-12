"Аэрофлот" и "Победа" не выполняют полеты над территорией Йемена

Британские и американские силы ранее нанесли удары по объектам мятежников в нескольких городах страны

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" не выполняет полеты через воздушное пространство Йемена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Победа" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", - отметили в компании.

Ранее "Аэрофлот", материнская компания "Победы", сообщил, что не летает через территорию Йемена.

Вооруженные силы США и Великобритании начали военную операцию против хуситов в пятницу, 12 января. Активно обстреливались окрестности портового города Ходейда, а также объекты в провинциях Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.