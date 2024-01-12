ЦБ продал валюту на 0,9 млрд рублей с расчетами 11 января

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 10 января 2024 года также составляла 0,9 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 11 января 2024 года на сумму 0,9 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 10 января 2024 года также составляла 0,9 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина. Регулятор отмечал, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. В Банке России также сообщали, что продолжат проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Минфин РФ с 7 августа 2023 года перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 244,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд рублей.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".