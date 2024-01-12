Авиакомпании РФ за 2023 год увеличили перевозки более чем на 10%

Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что за этот период перевезли 105 млн пассажиров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Авиакомпании России, по оперативным данным, по итогам 2023 года перевезли 105 млн пассажиров. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн пассажиров, что на 2 млн пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%. В 2022 году перевезено 95,2 млн человек", - сказал он.

Ранее в январе руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что авиакомпании РФ перевезли больше запланированных 103 млн пассажиров по итогам года.