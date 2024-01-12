РЖД сообщили о выходе в рейс импортозамещенного грузового электровоза "Малахит"

По информации холдинга, локомотив доставил состав весом более 7 тыс. тонн из Вологодской области в Ленинградскую

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Импортозамещенный грузовой электровоз 3ЭС8 "Малахит" вышел в первый рейс. Об этом РЖД сообщили в своем Telegram-канале.

"В первый рейс вышел грузовой электровоз 3ЭС8 "Малахит". Он доставил состав из 77 вагонов весом 7018 тонн со станции Бабаево (Вологодская область) на станцию Лужская (Ленинградская область)", - говорится в сообщении.

Все основные компоненты электровоза 3ЭС8, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России. Локомотив оснащен системами автоведения, диагностики и безопасности движения. Несущий кузов создан в виде цельной бескаркасной конструкции для максимальной защиты локомотивной бригады во время столкновения, отмечается в сообщении холдинга.

"Рассчитываем, что "Малахит" сможет вести поезда массой 7,1 тыс. тонн на сложных горных участках Транссиба и 9 тыс. тонн - в европейской части страны", - отметили в РЖД.