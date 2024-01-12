Росстат зафиксировал сокращение неравенства между богатыми и бедными в РФ в 2022 году

По данным ведомства, доходы 10% богатейших россиян в 9 раз превысили доходы 10% беднейших

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Неравенство между богатыми и бедными в РФ сокращается - в 2022 году доходы 10% богатейших граждан в 9 раз превысили доходы 10% беднейших, в 2021 году было 10,3 раза. У наименее обеспеченных семей до 40% доходов составили соцвыплаты. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

"В 2022 году 10% наиболее oбеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тыс. рублей дoхода в месяц, в то время как у 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот пoказатель составлял 11,1 тыс. рублей (разница - 9,1 раза)", - пишет РБК со ссылкой на итоги "Выборочного наблюдения дохoдов населения и участия в социальных прoграммах" Росстата, подведенных в конце декабря 2023 года.

Речь идет о среднемесячном доходе в расчете на одного члена домохозяйства.

В разрезе домохозяйств на самый высокодоходный дециль (10-процентная группа) приходилось 26,7% всего объема денежных доходов в России, а на беднейшую группу - 2,9%. В 2021 году эти показатели составили 27,1% и 2,6% соответственно. Другие данные Росстата по дифференциации доходов россиян также подтверждают сокращение разрыва. В частности, коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) опустился в 2022 году до 0,395, это значение стало минимальным с 2000 года (означает ослабление неравенства). В 2021 году он составлял 0,409.

Поступления от трудовой деятельности, включающие в себя как зарплату, так и доход от самостоятельной занятости, под которой понимается прежде всего предпринимательская деятельность, являются основным источником доходов для всех десятипроцентных групп населения, однако их вклад значительно отличается. У беднейших 10% домохозяйств они составляют 56,9% всех доходов, а у богатейших 10% - 91%. При этом богатейшие домохозяйства, по данным Росстата, получают от предпринимательства в 10 раз больше доходов, чем беднейшие: в среднем около 23 тыс. рублей в месяц против 2,2 тыс. рублей.

Социальные выплаты

Росстат зафиксировал значительные отличия в структуре доходов наиболее и наименее богатых домохозяйств и в уровне социальных выплат. Так, у 10% беднейших на соцвыплаты в целом приходится чуть более 40% доходов (или 17 тыс. рублей в месяц), в том числе 18% - пенсии, 22% - пособия и компенсации. При этом выплаты на детей формируют основную часть суммы пособий: беднейшие домохозяйства получают в среднем 5,3 тыс. рублей в качестве ежемесячного пособия на детей до 18 лет, 996 рублей - в качестве пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Социальные выплаты у 10% богатейших домохозяйств занимают только 6,6% (или 11,8 тыс. рублей в месяц) доходов, причем основная их часть приходится на пенсии - 5,3%, или 9,5 тыс. рублей, а на пособия и компенсации приходится лишь 1,3%. При этом богатейшие домохозяйства получают пособия на детей, размер которых пренебрежимо мал и составляет в среднем 72 рубля (это в 95 раз меньше, чем аналогичные выплаты бедным домохозяйствам).

В середине 2023 года помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что уровень социального неравенства в России снижается, и этот тренд будет продолжаться.

Ранее Росстат отмечал, что численность населения с доходами ниже границы бедности в России за 2022 год сократилась на 0,7 млн человек - до 15,3 млн человек, это 10,5% жителей страны. В начале 2023 года президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения уровня бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни.