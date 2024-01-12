Казахстанский депозитарий назвал необоснованным привлечение к судебным спорам в Москве

Иски к юридическим лицам должны рассматривать казахстанские суды по местонахождению Центрального депозитария, заявили в KCSD

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD), который является ключевой инфраструктурной организацией финансового рынка республики в сфере посттрейдинговых услуг, считает необоснованным привлечение его к участию в судебных разбирательствах в арбитражном суде Москвы по нескольким исковым заявлениям от российских компаний о возмещении убытков. Об этом сообщила пресс-служба KCSD.

"В Арбитражный суд города Москвы поступило несколько исковых заявлений от российских компаний о возмещении убытков. АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" привлечено к участию в судебных разбирательствах в качестве соответчика. Центральный депозитарий полагает, что привлечение его в качестве соответчика в указанных судебных разбирательствах не обосновано. Учет иностранных ценных бумаг осуществляется в международном депозитарии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что KCSD в рамках договорных отношений выполняет функции одного из посредников по учету и регистрации операций с иностранными ценными бумагами и транслирует в отношении своих депонентов ограничения и запреты, установленные глобальными кастодианами и депозитариями.

"Судебные разбирательства по указанному вопросу Центральный депозитарий ведет с ноября 2023 года и уже заявил о возражениях в отношении рассмотрения указанных споров в Арбитражном суде города Москвы", - пояснили в KCSD.

Там также напомнили, что между Казахстаном и Россией действует ряд международных соглашений и конвенций, включая Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. "В соответствии с ними иски к юридическим лицам предъявляются в суды того государства, на территории которого находится орган управления юридического лица. Иными словами, такие иски должны рассматривать казахстанские суды по местонахождению Центрального депозитария", - подчеркнули в пресс-службе.

Центральный депозитарий заверил, что на постоянной основе отслеживает ограничения, запреты и риски, связанные с санкциями, применяемые со стороны глобальных кастодианов и депозитариев, и своевременно уведомляет о таких изменениях своих клиентов.