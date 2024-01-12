Bloomberg: Пентагон пересмотрел план восстановления оборонно-промышленной базы США

По данным агентства, нововведения предполагают работу в четырех ключевых направлениях: "устойчивые цепочки поставок, готовность рабочей силы, гибкие закупки и экономическое сдерживание"

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Пентагон представил новый план по восстановлению оборонно-промышленной базы США. Об этом говорится в материале адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, опубликованном агентством Bloomberg.

По данным бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, новый документ подготовила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Указывается, что план продолжает Стратегию национальной обороны, предложенную в 2022 году. Согласно информации Ставридиса, нововведения предполагают работу в четырех ключевых направлениях: "устойчивые цепочки поставок, готовность рабочей силы, гибкие закупки и экономическое сдерживание". Пентагон планирует "стимулировать промышленность к повышению устойчивости за счет создания дополнительных резервных мощностей", "заниматься подготовкой новых американских рабочих для оборонной и смежных областей", отмечает военный.

"В плане изложено множество конкретных идей по решению серьезных проблем, с которыми многие из нас боролись во время холодной войны и глобальной войны с терроризмом. Эти проблемы сегодня вызывают еще большие опасения, поскольку китайская оборонно-промышленная база может превзойти нашу собственную", - резюмирует Ставридис. Среди других факторов он назвал гонку вооружений между Россией и Западом в военной операции на Украине, а также необходимость поставки боеприпасов Израилю.

В период Второй мировой войны оборонно-промышленную базу США называли "арсеналом демократии". Ранее аналитик Bloomberg Хэл Брэндс отметил, что США, оказывая военную помощь Украине, рискуют лишиться значительной части собственных запасов вооружений, не имея при этом возможности быстро нарастить производство. По его мнению, США в ситуации вокруг Украины выступают в качестве "арсенала демократии", избегая прямого участия в конфликте, но с течением времени этот "арсенал может истощиться". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.