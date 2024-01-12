В районы Якутии по автозимникам завезут свыше 700 тыс. тонн грузов

По информации регионального министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в настоящее время доставлено 61,7 тыс. тонн

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Объем плана по завозу зимой по сезонным автодорогам жизнеобеспечивающих грузов в районы Якутии превышает 700 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.

"В Якутии с устойчивым промерзанием рек начаты перевозки жизнеобеспечивающих грузов по сезонным дорогам. В текущий сезон запланировано доставить 731,1 тыс. тонн различных грузов - от топлива до продовольствия. В целом в перевозках планируется задействовать свыше 700 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении.

По информации регионального министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в настоящее время доставлено 61,7 тыс. тонн (8,4% от плана). "Перевозки ежегодно проходят в сложных природно-климатических условиях и в ситуациях сокращения сроков сезонных автомобильных дорог в связи с устоявшимися теплыми погодными условиями", - отметили в республиканском ведомстве.

Сезонные дороги в Якутии остаются важной артерией транспортного сообщения с отдаленными поселениями. Ежегодно дорожными службами в Якутии открываются свыше 11 тыс. км автозимников, включая 266,16 км дорог и шесть ледовых переправ федерального значения, а также 10 927 км дорог и пять ледовых переправ регионального значения.

Автозимники эксплуатируются примерно до шести месяцев в зависимости от погодных условий. Максимальный тоннаж на них составляет от 3 до 40 тонн. В период закрытия навигации по ним доставляют продукты питания, топливо, строительные материалы и другие жизнеобеспечивающие грузы.