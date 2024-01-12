Захарова: положительных сдвигов в сельхозэкспорте РФ по меморандуму с ООН не произошло

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Реализация меморандума России и Организации Объединенных Наций (ООН) о нормализации сельскохозяйственного экспорта РФ не принесла ожидаемых результатов, положительных сдвигов с лета 2023 года не произошло. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Реализация второй составной части стамбульского соглашения, а именно - меморандума Россия - ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта, не принесла ожидаемых результатов с точки зрения налаживания беспрепятственного доступа наших товаров на мировые рынки. И по состоянию на сегодняшний день каких-либо положительных изменений или сдвигов по сравнению с летом прошлого года не произошло", - констатировала дипломат.