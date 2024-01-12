В Москве инвестор построит дороги нового квартала в районе Лефортово

В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Улично-дорожную сеть планируется построить на территории жилого комплекса в районе Золоторожского вала в Москве за счет средств инвестора. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Земельный участок площадью 0,3 га будет предоставлен в аренду на пять лет инвестору, который реализует поблизости проект жилого комплекса, для строительства улично-дорожной сети. В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса городского правительства.

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, предоставляемый в аренду земельный участок расположен по адресу Золоторожский вал, вл. 11 (Юго-Восточный административный округ). Он свободен от объектов капитального строительства.