В Петербурге инвестиции в офисы для собственных нужд превысили 20 млрд рублей за три года

Общая сумма транзакций составила около 61,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Инвестиции компаний в офисную недвижимость для собственных нужд в Санкт-Петербурге превысили 20 млрд рублей за три года. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

"Всего за три последних года в Петербурге было заключено больше 40 сделок купли-продажи офисных объектов. Общая сумма транзакций составила около 61,5 млрд рублей, из них 20 млрд рублей пришлись на покупку офисов непрофильными инвесторами. Для сравнения, в 2018-2020 годах в офисные объекты под собственные нужды компании инвестировали около 8,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Например, в 2021 году китайский производитель электроники Huawei купил деловой центр "Кантемировский" (50 тыс. кв. м), а в 2022 году "Россети Ленэнерго" приобрели 42,2 тыс. кв. м в Балтийском деловом центре.

Также крупными сделками на этом рынке стали покупка холдингом "Диета-18" офисного комплекса "Полис центр" (27 тыс. кв. м), приобретение холдингом "РСТИ" большей части БЦ "Левашовский", приобретение компанией "Первый бит" БЦ "Президент" на Ушаковской набережной (5,7 тыс. кв. м), покупка СТД "Петрович" БЦ "Нобель" на Пироговской набережной (5,5 тыс. кв. м).

По словам заместителя руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктории Горячевой, частные инвесторы и крупные компании находятся в поиске новых форматов для инвестиций и сохранения средств, и один из главных трендов на современном российском рынке - смещение их фокуса в сторону приобретения офисной недвижимости.