В Калуге откроется единственный в РФ завод по производству радиофармпрепаратов в 2025 году

Глава региона Владислав Шапша отметил, что в регионе в настоящее время производится 230 лекарственных форм

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Единственный в РФ и крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов откроется в Калужской области в 2025 году, сообщил губернатор Владислав Шапша на открытии дня региона на Международной выставке-форуме "Россия".

"В Калужской области строится крупнейший в Европе, единственный в нашей стране завод по производству радиофармпрепаратов. Вы знаете, что, став первыми в ядерной энергетике, мы очень успешно научились производить радиоизотопы. Сделать шаг вперед до того, чтобы этот изотоп стал лекарством - непростая задача, мы значительную часть фармпрепаратов импортировали. В 2025 году завод заработает, на 100% закроет потребности РФ в радиофармпрепаратах и даже сможет экспортировать нашим друзьям эти важные медицинские изделия", - сообщил Шапша.

Как отметил глава региона, это стало возможно благодаря ведущему в стране медицинскому радиологическому научному центру в Обнинске. "230 лекарственных форм на сегодняшний день производится в Калужской области", - дополнил губернатор.

О запуске строительства завода стало известно в октябре 2022 года. Как сообщала ранее пресс-служба АО "Русатом Хэлскеа" (РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий экспертизу госкорпорации в области здравоохранения), объем инвестиций в проект составит не менее 9 млрд рублей. На предприятии будут производить целый ряд радиофармпрепаратов и активных фармацевтический субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99.

Радиофармпрепараты применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов), также они широко применяются в ревматологии и эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.