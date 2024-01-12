РСТ заявил, что спрос на туры на Хайнань вырос почти в 10 раз после запуска прямых рейсов

В Российском союзе туриндустрии отметили, что продажи туров на Хайнань начали активно расти после запуска прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы в Санью

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спрос россиян на туры на китайский курортный остров Хайнань вырос почти в 10 раз после запуска прямых рейсов из России в конце декабря 2023 года, сообщил гендиректор сети турагентств "Магазин горящих путевок" и глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по агентской деятельности Сергей Агафонов.

"Спрос на Хайнань активно растет с 20-х чисел декабря, увеличившись к нынешнему моменту практически в 10 раз. Понятно, что база изначально была низкой и объемы продаж в разы ниже, чем в 2019 году. В общем объеме продаж на Китай в нашей сети приходится пока так же, как и у агрегаторов, меньше процента, но прогресс налицо", - сказал Агафонов, слова которого приводит пресс-служба РСТ.

В РСТ отметили, что продажи туров на Хайнань начали активно расти после запуска прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы в Санью. По данным союза, востребованы и туры с перелетом стыковочными рейсами через Алма-Ату, Пекин, Ханчжоу, Шанхай или Гонконг. Но из-за нехватки прямой перевозки доля этого направления на российском рынке пока невелика.

Директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев предположил, что китайский остров будет набирать популярность и составит конкуренцию привычным азиатским направлениям, потому что россияне любят проводить зимний отдых на пляжах, а Хайнань предоставляет такую возможность.