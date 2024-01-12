Путин на встрече с Белозеровым заинтересовался новым железнодорожным вагоном

На встрече затрагивалось развитие транспортных коридоров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заинтересовался новыми железнодорожными вагонами с увеличенными габаритами и уточнил, когда их начнут использовать.

В своем докладе руководитель компании отдельно остановился на производстве отечественных поездов. "В конце года у нас пройдет сертификацию и встанет в строй новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 см, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 м, а 2 м", - сообщил он.

Белозеров напомнил, что пройти по вагонам старого типа бывало непросто из-за тесноты. Теперь же проход будет на 5 см шире. Также у пассажиров "появится дополнительное персональное пространство". Путина заинтересовали точные сроки появления модернизированного вагона. "Когда такой вагон будет уже?" - спросил он. Белозеров пояснил, что компания ожидает этого в декабре.

Руководитель компании также доложил об основных показателях работы, в том числе о грузообороте и пассажиропотоке. Отдельно обсуждались контейнерные перевозки с Дальнего Востока.

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На встрече затрагивалось и развитие транспортных коридоров. По словам Белозерова, на всех из них наблюдается прирост перевозок. Глава компании также упомянул инвестпрограмму РЖД и планы по модернизации Восточного полигона, который объединяет БАМ и Транссиб. В заключение он заверил главу государства, что все поставленные задачи будут выполнены. "Не сомневаюсь", - с улыбкой отреагировал Путин.