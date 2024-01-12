ЕК проведет инспекцию у автопроизводителей в КНР в рамках антидемпингового расследования

Расследователи посетят только китайские компании, передает Reuters

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Инспекторы Еврокомиссии в ближайшие недели посетят автомобилестроительные компании в Китае в рамках антидемпингового расследования ЕС в отношении произведенных в КНР электромобилей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, инспекторы посетят компании BYD, Geely и SAIC. Как отметил один из источников Reuters, расследователи не будут проводить проверку некитайских компаний, производящих автомобили в КНР, таких как BMW, Renault и Tesla.

Как рассказал один из собеседников агентства, инспекторы уже прибыли в Китай. Другой, в свою очередь, сообщил, что визиты расследователей запланированы на январь и февраль.

Целью инспекции у китайских автоконцернов является проверка данных анкет, заполненных производителями в рамках расследования Еврокомиссии, сообщил источник Reuters.

В документах ЕК, касающихся расследования, говорится, что оно находится "в начальной стадии", визиты инспекторов должны состояться до 11 апреля.

Еврокомиссия 4 октября 2023 года официально объявила о начале антидемпингового расследования в отношении произведенных в Китае электромобилей по подозрению, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" своим производителям. Как сообщил в октябре прошлого года представитель ЕК Олоф Гилл, ЕС введет специальные пошлины на китайские электромобили, если начатое ею расследование позволит выявить "нелегальные государственные субсидии" при их производстве. По его словам, расследование "может занять до 13 месяцев, однако временные таможенные пошлины могут быть введены уже через 9 месяцев".