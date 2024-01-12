Российский суд удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

Суд также постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" порядка $150 млн при неисполнении запрета российского суда на продолжение разбирательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" о запрете вынесения решения третейского суда, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Запретить акционерному обществу НАК "Нафтогаз Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору между акционерным обществом НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", - сказал судья. Суд также постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" порядка $150 млн при неисполнении запрета российского суда на продолжение разбирательства.

Ранее сообщалось, что "Газпром" 18 декабря подал в российский суд соответствующий иск к "Нафтогазу Украины".