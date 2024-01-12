Богомаз сообщил о росте ВРП Брянской области в 2,4 раза за 10 лет

Глава региона отметил, что бюджет вырос до 133,6 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Брянской области за 10 лет увеличился в 2,4 раза. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на открытии Дня Брянской области на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"За 10 лет внутренний региональный продукт вырос более чем в 2,4 раза. Бюджет [вырос с] 46,9 млрд до 113,6 млрд рублей к прошлому году", - сказал Богомаз.

Также на интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства глава региона отметил, что объем обрабатывающей промышленности в Брянской области вырос в 3,5 раза за 9 лет, а за последние 6 лет запустили 14 новых производств. "Если говорить про 2024 год, то сделан большой задел по промышленности. Еще 9 лет назад объем промышленного производства, обрабатывающего производства, был 142 млрд рублей, в этом году мы подошли к 500 млрд рублей", - рассказал Богомаз.

Ранее пресс-служба облдумы сообщила, что региональные депутаты приняли во втором и третьем чтениях проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы превысят расходы на 100 млн рублей и составят 86,5 млрд рублей.

На сайте Торгово-промышленной палаты Брянской области по итогам рассмотрения проекта закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов" сообщалось, что планируемый объем ВРП в 2024 году составит 574,8 млрд рублей, в 2025 году - 608,6 млрд рублей, в 2026 году - 645 млрд рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.