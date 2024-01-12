Росптицесоюз заявил, что яйца птицы из РФ остаются одними из самых дешевых в мире

Потребление яиц на душу населения составляет более 285 штук в год, рассказала генеральный директор ведомства Галина Бобылева

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские яйца птицы остаются одними из самых дешевых и доступных в мире. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

"Потребление яиц на душу населения сегодня составляет более 285 штук в год. Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год, а в мировом рейтинге по производству занимает шестое место, по мясу птицы - четвертое место. При этом российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире", - сказала она.

По словам Бобылевой, по итогам 2023 года Россия произвела рекордный с 1990 года объем яиц и второй год подряд обеспечила максимальный объем производства мяса птицы. Таким образом, по оценке союза, валовый объем производства яиц превысит уровень 2022 года.

"Необходимо отметить, что несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию, за последние 10 лет объем производства яйца в сельскохозяйственных организациях вырос в пределах 20%", - добавила генеральный директор союза.

Отрасль в дальнейшем готова наращивать производство при устойчивом спросе и гарантиях реализации продукции, добавила она.