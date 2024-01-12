Рязанская область экспортировала свою продукцию в 70 стран мира в 2023 году

По словам гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, 2/3 компаний-экспортеров в регионе входят в сегмент малого бизнеса

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Произведенная в Рязанской области продукция в 2023 году экспортировалась в 70 стран мира. Об этом сообщила на выставке-форуме "Россия" генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"Экспортеры Рязанской области поставляют свою продукцию более чем в 70 стран мира по итогам прошлого года", - сказала она.

По словам Никишиной, две трети компаний-экспортеров в Рязанской области - это компании сегмента МСП. "Это говорит о том, что любой, кто что-то производит и готов предложить свою продукцию потенциальному покупателю, может найти покупателя не только в России, но и за рубежом. 60% поступлений от экспорта в налоговую систему идут в бюджет региона", - пояснила она.

Никишина добавила, что реализуемые в регионе меры по поддержке экспорта тиражируются в других субъектах.

В 2021 году, по данным Росстата, из Рязанской области в страны дальнего зарубежья была экспортирована продукция на сумму $1,305 млрд, в страны СНГ - на $255,9 млн.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.