В создание комплекса по сжижению газа в Ингушетии вложат более 500 млн рублей

Предприятие позволит вдвое снизить затраты на грузоперевозки

МАГАС, 12 января. /ТАСС/. Вложения в строительство завода по производству сжиженного природного газа в Ингушетии превысят 500 млн рублей. Завод станет первым подобным в округе, сообщили журналистам в пресс-службе главы и республики.

"Планируется, что комплекс будет производить 12 780 тонн сжиженного природного газа в год. Параллельно будет строиться криогенный топливораздаточный пункт на федеральной трассе Р-217 "Кавказ", проходящей по территории республики. <…> Общая стоимость проекта составляет 518,3 млн рублей, срок реализации - до 2025 года", - говорится в сообщении.

Завод позволит вдвое снизить затраты на грузоперевозки. "Мы построим первый малотоннажный завод в Северо-Кавказском федеральном округе, занимающийся этой деятельностью. <…> Запуск подобного производства и криогенных автозаправочных станций приведет к мультипликативному эффекту в области переоборудования грузовой и жилищно-коммунальной техники, а также легкового автотранспорта на новый вид моторного топлива", - цитирует пресс-служба главу республики Махмуда-Али Калиматова.

Завод будет обеспечивать продукцией соседние регионы Северного Кавказа. Инвестору предоставлен земельный участок в городе Карабулаке. Заключен договор на подключение к сетям газораспределения, а также ведутся работы по получению техусловий на подключение к электросетям.