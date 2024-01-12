Брянская область вложила в восстановление Брянки в ЛНР 1,2 млрд рублей за два года

На эти цели на 2024 год выделили 600 млн рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Брянская область вложила в восстановление подшефной Брянки в Луганской Народной Республике около 1,2 млрд рублей за два года. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы взяли шефство одни из первых среди регионов. Брянка не просто нам созвучна, ее основали промышленники Брянской области. Они основали там производство, поэтому и получилось название - Брянка. За эти два года Брянская область вложила 1,2 млрд рублей. Мы восстанавливаем школы, детские сады, дома, инфраструктуру. В прошлом году мы капитально отремонтировали поликлинику. На этот год мы выделили 600 млн рублей", - рассказал Богомаз.

Как отметил губернатор, помогают Брянке не только власти. Жители Брянской области и предприятия поставили более 4,5 тыс. тонн спонсорской помощи, закупили техники на 100 млн рублей. "Если посмотреть два года назад - какая у них инфраструктура, школы, детские сады, - понятно, что никто не собирался ничего делать, они понимали, что это исконно русская территория и она когда-то отойдет России", - дополнил Богомаз.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.