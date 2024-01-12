Акции Tesla упали на 6,4% на фоне паузы в работе завода в ФРГ и снижения цен на авто в КНР

По данным биржи NASDAQ, это стало 11-м случаем снижения курса акций за последние 12 сессий

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Акции компании Tesla перед началом основной торговой сессии на бирже NASDAQ по состоянию на 15:20 мск пятницы упали на 6,4% по сравнению с закрытием предыдущей сессии после новостей о планируемой приостановке производства электромобилей на заводе компании в Германии в свете обострения ситуации в Красном море. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По ее данным, это стало 11-м случаем снижения курса акций за последние 12 биржевых сессий. По оценкам агентства Bloomberg, еще одним фактором, обусловившим падение котировок, могло стать недавнее снижение цен на электромобили Tesla в Китае.

Немецкий завод Tesla, способный производить около 375 тыс. электромобилей в год, открылся в марте 2022 года, однако работа большей части его цехов будет приостановлена на две недели из-за нехватки комплектующих в связи с изменением транспортных маршрутов на фоне обострения ситуации в Красном море. Как указали в Tesla, время транспортировки комплектующих значительно выросло, что отразилось и на работе завода. Производство в большинстве цехов будет приостановлено на период с 29 января по 11 февраля. С 12 февраля компания намеревается снова запустить завод в полную силу.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в Йемене. Президент США Джо Байден объявил, что операция стала ответом на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и РЛС хуситов. По словам военного представителя "Ансар Аллах" Яхьи Сариа, столица Сана и провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада подверглись 73 ударам, в результате которых погибли пятеро хуситов, еще шестеро были ранены.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.