В Омской области нашли инвестора для строительства аэропорта за 42 млрд рублей

Как пояснил глава региона Виталий Хоценко, концессионное соглашение пока не заключено, но проект находится на согласовании

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. В Омской области нашли инвестора, который готов полностью за свой счет реализовать проект строительства аэропорта Омск-Федоровка стоимостью 42 млрд рублей. Как сообщил журналистам губернатор Виталий Хоценко, за пять лет около 40% инвестиций будут возвращены инвестору в виде федеральных и региональных субсидий.

"Могу сказать, что инвестор есть, модель концессионная, президент проект поддержал. Предварительная стоимость проекта - 42 млрд рублей. Инвестор строит за свои деньги, но модель предполагает, что за пять лет ему возвращают около 40% средств в виде федеральных и региональных субсидий", - сказал Хоценко.

Он не уточнил название компании, но подчеркнул, что "инвестор крупный, самый крупный в стране". По его словам, концессионное соглашение пока не заключено, но проект постановления правительства России о реализации проекта аэропорт Омск-Федоровка находится на согласовании. "В самое ближайшее время он поступит в правительство, его уже согласовали Минэкономики, Минтранс, ФАС России, Минстрой России. То есть стадия достаточно высокая", - отметил губернатор. По его словам, на строительство аэропорта уйдет около пяти лет.

Основной причиной строительства нового аэропорта за пределами Омска является безопасность жителей города. Действующий аэропорт Омск-Центральный находится в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром города. Также действующий авиаузел накладывает ограничение на строительство в части городских зон.