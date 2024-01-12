НИФИ Минфина: доход от маркировки рыбных консервов превысит 493 млрд рублей за шесть лет

При этом общие затраты на маркировку для всей отрасли не превышают 2,8 млрд в год, а вклад в себестоимость рыбной продукции составит 1,1 рубля на единицу продукции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Маркировка рыбных консервов может принести дополнительный доход государству и бизнесу в размере 493,1 млрд рублей за шесть лет. Об этом сообщили ТАСС в НИФИ Минфина РФ.

"НИФИ Минфина оценивает рынок рыбных консервов в 2 млрд банок ежегодно. Среднее годовое потребление такой продукции, по данным института, составляет 4,3 кг на душу населения в год. Дополнительный доход государству и бизнесу от маркировки рыбных консервов составит 493,1 млрд за шесть лет, за счет обеления рынка и роста налоговых поступлений", - уточняется в сообщении.

Руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ Инна Рыкова подчеркнула, что рост конечной цены при внедрении маркировки институт оценивает не выше 1,55% за шесть лет, что существенно ниже инфляции. При этом общие затраты на маркировку для всей отрасли не превышают 2,8 млрд в год, а вклад в себестоимость рыбной продукции составит 1,1 рубля на единицу продукции. Оценки института были подтверждены в ходе внедрения 16 товарных групп.

Отмечено, что за 11 месяцев 2023 года в России было произведено почти 165 тыс. тонн рыбных консервов, а объем производства рыбных пресервов за этот же период составил около 87 тыс. тонн. В настоящее время зарегистрировано 2,1 тыс. предприятий в сфере производства рыбной продукции.