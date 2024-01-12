Датская судоходная компания Torm остановила транзит судов через Красное море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В компании сообщили, что решение основано на общей оценке ситуации с безопасностью, а также "на разведывательных данных, включая прямое предупреждение военной коалиции под руководством США о том, что все суда должны держаться на расстоянии" от этого транзитного пути

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Датская судоходная компания Torm прекращает транзит своих судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает Датское радио.

"В связи с последними событиями мы решили на время приостановить все транзиты через Красное море", - отметили в компании.

Решение основано на общей оценке ситуации с безопасностью, а также "на разведывательных данных, включая прямое предупреждение военной коалиции под руководством США о том, что все суда должны держаться на расстоянии" от этого транзитного пути.

Torm - одна из старейших датских судоходных компаний. Она входит в число крупнейших в мире операторов танкеров для жидкого топлива, например бензина и дизеля.

Крупнейшая датская судоходная компания A.P. M ller - Maersk приостановила движение своих судов в этом районе на неопределенный срок после нападения на один из ее кораблей в канун Нового года.