На зимних каникулах Калининград принял на 10% больше туристов, чем в тот же период 2023-го

Загрузка отелей в городе достигла 77%

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Калининградская область в период новогодних праздников и зимних каникул приняла более 63 тыс. туристов, улучшив показатель 2023 года на 10%, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

"У нас достаточно серьезный рост по количеству гостей, которые приехали в период новогодних каникул. С 30 декабря по 8 января чуть больше 63 тыс. человек, это примерно плюс 10% к такому же периоду прошлого года, когда в регионе побывали 57 тыс. туристов", - сказал министр, отметив, что это хороший результат, оправдавший прогнозы.

Калининградскую область в период длинных зимних выходных выбирали преимущественно жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, но были представители и других регионов, отметил собеседник агентства. Загрузка отелей в среднем составляла 77%.

В 2023 году наибольшей популярностью у гостей пользовались концертные и театральные площадки. В значительной степени, по словам Ермака, это связано с успехом впервые проведенного в регионе фестиваля искусств "Зимние каникулы на Балтике".

"Фестиваль сыграл главную роль, как мы и предполагали. Его посетили 8,5 тыс. человек плюс 20 тыс. присоединились к мероприятиям фестиваля онлайн, что тоже очень хорошая цифра", - сказал региональный министр.

Всего в период новогодних торжеств мероприятия и учреждения культуры посетили 171,7 тыс. человек, что на 20% больше чем в прошлом году. Также на 50% выросло число побывавших на мероприятиях по Пушкинской карте - до 4,1 тыс. человек.