"МБ рус" стала официальным дистрибьютором китайских гибридов Seres Aito в России

В компании рассказали, что модельный ряд во втором полугодии 2024 года пополнится моделью M9

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Входящая в группу "Автодом" автомобильная компания "МБ рус" заключила дистрибьюторский договор с китайской компанией Seres Group, получив права на официальный импорт и продажи на рынке РФ гибридных автомобилей Seres Aito M5 и M7. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Автодома".

Кроме того, во втором полугодии 2024 года модельный ряд пополнится моделью M9.

"АО "МБ рус", входящее в группу "Автодом", подписало прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres Group, получив эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на российском рынке последовательных гибридов Seres Aito M5 и M7", - отметили в пресс-службе.

На все автомобили, реализуемые через розничную сеть "МБ рус", распространяются условия сервиса и гарантии от завода-изготовителя с возможностью обслуживания у партнеров по всей стране.

"Подписание прямого дистрибьюторского соглашения с Seres Group было для нас приоритетной задачей в рамках стратегии развития продаж марки в России", - отметил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, слова которого приводится в сообщении.