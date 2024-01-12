Объем средств на жилье для детей-сирот в Свердловской области в 2024 году увеличили на 20%

На эти цели направят около 3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Объем средств, направленных на обеспечение жильем детей-сирот в Свердловской области в 2024 году, увеличили на 521,5 млн рублей по сравнению с 2023 годом, сообщили в департаменте информационной политики региона, отметив, что средства выделены из областного и федерального бюджетов.

"Правительство Свердловской области утвердило региональную программу по обеспечению жильем детей-сирот до 2030 года. Объем финансирования на 2024 год запланирован в размере 2,7 млрд рублей из областного бюджета и ещё 327,8 млн из федерального бюджета. На эти цели из регионального бюджета [в 2023 году] было направлено 2,2 млрд рублей и 306,3 млн рублей из федерального", - говорится в сообщении.

Таким образом, финансирование программы выросло на 20%.

Более 800 человек получат квартиры в рамках этой программы до конца 2024 года.

Региональная программа по обеспечению жильем детей-сирот учитывает изменения в федеральном законодательстве, они предусматривают возможность выплат на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита детям-сиротам, достигшим 23 лет и соответствующим определенным критериям. Разрабатываются областные нормативные акты для выдачи таких сертификатов на территории Свердловской области.