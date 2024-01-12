В Тамбовской области на новом комплексе запустят процесс охлаждения зерна после сушки

Объем инвестиций составил 300 млн рублей

ТАСС, 12 января. Производство, включающее процесс охлаждения зерна после сушки, запустят на открывшемся зерноочистительном комплексе в Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Максим Егоров.

"Сегодня в Рассказовском муниципальном округе на базе ООО "Липовка" открыли новый зерноочистительный комплекс мощностью 3,6 тыс. тонн в сутки. Здесь планируется открыть новое производство, которое включит в себя процесс охлаждения зерна после сушки. Таким образом, качество продукции значительно повысится, а время производственного процесса снизится", - написал он.

Строительство комплекса началось в 2021 году, общий объем инвестиций составил 300 млн рублей. "Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачу по обеспечению предприятий области сырьем, а населения - продовольствием", - отметил Егоров.

"Липовка" работает в Тамбовской области более 15 лет. Агропредприятие внедряет современные технологии, возводит новые производственные объекты, организует дополнительные мощности и рабочие места.