Skoda в 2023 году поставила на мировой рынок на 18,5% машин больше, чем в 2022-м

Наиболее стремительно растет спрос на электромобили, заявили в пресс-службе компании

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Чешская автомобилестроительная компания Skoda поставила в 2023 году на мировой рынок на 18,5% автомобилей больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила ее пресс-служба на своем сайте.

"Skoda поставила в 2023 году на мировой рынок 866 800 легковых автомобилей. Это на 18,5% больше, чем в предыдущем году", - отметила пресс-служба.

Наиболее стремительно, как следует из сообщения, растет спрос на электромобили. Так, например, объем продаж электрического кроссовера Skoda Enyaq вырос за год на 52,1%.

Основным рынком для компании являются страны Евросоюза. Наибольший спрос на модели Skoda наблюдается в Германии. В эту страну в 2023 году было поставлено 157,8 тыс. машин, что на 23,6 тыс. больше, чем в 2022 году. В автосалоны Чехии в 2023 году поступило 87,8 тыс. различных моделей Skoda.