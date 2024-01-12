Завод ферросилиция в ЛНР планирует удвоить объемы производства

Предприятие стало резидентом свободной экономической зоны

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Завод по производству ферросилиция из Луганской Народной Республики (ЛНР) "Ирбис", ставший резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ), в рамках инвестпроекта планирует почти в два раза увеличить объемы производства. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпромторга республики.

"Объемы производства Первомайского завода вырастут почти вдвое. Прифронтовой завод по производству ферросилиция "Ирбис", который долгое время находился под обстрелами ВСУ, стал новым участником свободной экономической зоны. <…> На данный момент "Ирбис" производит около 40 тонн ферросилиция в месяц - после реализации проекта этот показатель вырастет до 70 тонн", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что завод планирует модернизировать оборудование, восстановить разрушенную обстрелами инфраструктуру, а также выполнить капитальный ремонт плавильной установки, что позволит обеспечить рост производства продукции. "Нас заинтересовало участие в свободной экономической зоне из-за экономии средств при уплате налогов, которые мы сможем удачно вложить в производство, а именно: предприятию необходимы погрузочно-разгрузочные механизмы. Это, в первую очередь, существенно облегчит труд людей и, естественно, увеличатся объемы производства", - цитирует ведомство директора "Ирбиса" Владимира Мозалева.

Первомайское предприятие "Ирбис" уже более 20 лет производит и реализует ферросилиций. Сегодня его приобретают как металлургические предприятия ЛНР, в том числе Луганский литейно-механический завод и Алчевский металлургический комбинат, так и компании из других регионов России. В результате боевых действий производственные мощности завода пострадали. Несмотря на сложности, немногочисленный трудовой коллектив "Ирбиса" смог обеспечить практически непрерывный производственный процесс, а разбитую плавильную установку заменили на сконструированную собственноручно.

Ферросилиций - смесь железа и кремния - компонент, необходимый при выплавке металла. Луганский литейно-механический завод использует ферроселиций для выпуска чугуна, из которого изготавливает радиаторы отопления.

В среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что 35 предприятий из республики стали резидентами СЭЗ, они обеспечат рабочими местами порядка 22 тыс. жителей региона. СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года. Этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.