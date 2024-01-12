Мантуров заявил, что выполнение гособоронзаказа идет по графику

Вице-премьер - глава Минпромторга совершил рабочую поездку в Свердловскую область и посетил предприятия региона

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Выполнение гособоронзаказа на российских предприятиях идет в соответствии с планом, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Как отметил Денис Мантуров, выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам рабочей поездки вице-премьера в Свердловскую область.

Мантуров совместно с полномочным представителем президента РФ в УФО Владимиром Якушевым и первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетил предприятия региона: АО "Уральский завод транспортного машиностроения" (входит в госкомпанию "Ростех"), АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (входит в холдинг "Швабе" Ростеха) и АО "Уральский завод гражданской авиации" (АО "УЗГА", входит в ГК "Динамика").

В ходе визита на "Уралтрансмаш" зампред правительства ознакомился с процессом производства межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Кроме того, были продемонстрированы двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р "Довлатов" и 71-431Р "Достоевский", в которых установлена отечественная система активной безопасности помощи водителю на базе искусственного интеллекта "Когнитив пилот".

Вице-премьер принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства Уральского оптико-механического завода, которое занимается разработкой и производством приборов и комплексов для бортового радиоэлектронного оборудования. В заключение рабочей поездки Мантуров посетил Уральский завод гражданской авиации, где были представлены самолет УТС-800, приступивший к летным испытаниям в 2023 году, и ЛМС-901 "Байкал", проходящий в данный момент сертификационные испытания.