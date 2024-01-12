В Омске планируют построить пятизвездочную гостиницу стоимостью 3 млрд рублей

Начать работы намерены в 2024 году

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Проект строительства пятизвездочной гостиницы в центре Омска поддержан, сообщил журналистам губернатор Омской области Виталий Хоценко. На возведение первого отеля такого класса на 140 номеров в городе инвестор направит около 3 млрд рублей.

"Мы вчера приняли решение, что у нас будет пятизвездочная гостиница. Это центр города, здание бывшей обувной фабрики "Луч". Инвестор сделает реконструкции площади вокруг. С нашей стороны будет помощь в подведении всех коммуникаций, уменьшения сроков получения разрешения, так как это объект культурного наследия. В городе-миллионнике должен быть пятизвездочный отель. Стоимость проекта около 3 млрд рублей", - сказал Хоценко.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что в новом гостиничном комплексе предусмотрено 140 гостиничных номеров, 5 конференц-залов, спа-центр с бассейном. Начать работы планируется уже в 2024 году.

Ранее Хоценко отметил, что хоть Омск и не самый туристический город, но в нем много достопримечательностей, проводятся спортивные мероприятия всероссийского уровня, построена современная ледовая арена России, где выступает хоккейный клуб "Авангард". Поэтому здесь наблюдается нехватка гостиничных объектов высокого уровня.

Первые две гостиницы класса "четыре звезды" открылись в Омске только в 2023 году. Их возводили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был стартовать в Омске и Новосибирске в декабре 2022 года. После его отмены сроки сдачи отелей были перенесены по различным причинам. Позднее сообщалось о планах строительства пятизвездочного отеля возле "G-Drive арены", но пока они не реализованы.