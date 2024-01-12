В России куриные яйца с 1 по 9 января подорожали на 0,8%

По данным Росстата, мясо кур подешевело на 0,4%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России с 1 по 9 января 2024 года выросла на 0,8%, в то же время мясо кур подешевело на 0,4%, следует из данных Росстата.

"За период с 1 по 9 января 2024 г. цены изменились: на соль поваренную +0,9%, яйца куриные +0,8%. <...> Снизились цены: на чай черный - на 0,6%, крупу гречневую и пшено - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%", - говорится в материалах.

Кроме того, выросли цены на рыбу мороженую - на 0,6%, на баранину, молоко стерилизованное - на 0,5%, на колбасы вареные, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис и муку пшеничную - на 0,4%, на консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, печенье - на 0,3%, на говядину, сметану, масло подсолнечное, творог, хлеб, консервы фруктово-ягодные для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, на сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия и водку - на 0,1%.

В то время как снизились цены на маргарин - на 0,3% и на сахар-песок и вермишель - на 0,1%.

Кроме того, по данным Росстата, картофель подорожал на 6,08%, капуста белокочанная - на 7,28%, лук репчатый - на 4,06%, свекла столовая - на 4,12%, морковь - на 4,63%, огурцы - на 13,4%, помидоры - на 9,76%, яблоки - на 1,79%, бананы - на 1,61%.