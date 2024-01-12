Лекарства в России подорожали в декабре на 1,2%

По данным Росстата, при этом на 0,6% снизились цены на термометры медицинские безртутные

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), выросли в России в декабре 2023 года на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"В декабре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +1,2%, в том числе на синупрет +8,2%, левомеколь и поливитамины +2,4%, аллохол +2,1%, корвалол +2%, метамизол натрия (анальгин отечественный) +1,9%, валерианы экстракт и эргоферон +1,6%, валидол +1,3%, нафазолин +1,2%", - говорится в документе.

По данным Росстата, препараты из перечня ЖНВЛП в декабре стали дороже на 0,9%, в том числе аспирин отечественный - на 2,2%, фуросемид - на 1,9%, цефтриаксон - на 1,7%, ибупрофен - на 1,5%, глицин, эуфиллин - на 1,3%, бисакодил, винпоцетин - на 1,2%, гриппферон - на 1,1%, ксарелто, натрия хлорид, супрастин, эналаприл - на 1%, аскорбиновая кислота, азитромицин, омепразол - на 0,9%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые и бинты - на 1,1%, вата отечественная, термометры медицинские электронные стандартные - на 0,8%, аппараты для измерения артериального давления электронные - на 0,5%, корригирующие очки - на 0,3%. Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные на 0,6%, отмечает статистическое ведомство.