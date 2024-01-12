Молдавский Victoriabank приобрел филиал румынского банка BCR

По данным Фондовой биржи Молдавии, 72 тыс. акций банка были проданы за €11,5 млн

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Молдавский Victoriabank приобрел 100% акций BCR Chisinau, который является филиалом румынского BCR. По данным Фондовой биржи Молдавии, 72 тыс. акций банка были проданы за 224 млн леев (€11,5 млн).

BCR Chisinau начал свою деятельность в Молдавии в 1998 году, будучи одним из первых банков с иностранным капиталом в стране. Сегодня его уставной капитал оценивается в 728 млн леев (€37 млн). Банк располагает двумя отделениями в Кишиневе, а также по одному в городах Бельцы и Кагул, в которых в общей сложности работают 110 сотрудников. Активными клиентами банка являются 13 тыс. человек.

Victoriabank - один из крупнейших банков Молдавии. Его активы превышают 20 млрд леев (€1 млрд). У банка более 300 тыс. активных клиентов, 68 филиалов и свыше 1 тыс. сотрудников. Крупнейшими акционерами Victoriabank являются румынский Banca Transilvania и Европейский банк реконструкции и развития.