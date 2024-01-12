Лукашенко подписал указ о повышении ввозных пошлин на шампуни из англосаксонских стран

Указ направлен на защиту экономических интересов Белоруссии и позволяет заместить импорт товарами, произведенными в ЕАЭС, отметили в пресс-службе президента республики

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на некоторые товары гигиены из США, Великобритании и других стран. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"Документом по 30 июня включительно установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин (35% от таможенной стоимости) на шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов, происходящие из стран англосаксонской группы (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что указ направлен на защиту экономических интересов Белоруссии и позволяет заместить импорт товарами, произведенными в ЕАЭС.