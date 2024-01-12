В России в декабре 2023 года цены на куриные яйца выросли на 18%

По данным Росстата, при этом охлажденные и мороженые куры подешевели на 1,9%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Цены на куриные яйца в РФ в декабре 2023 года выросли на 18%, при этом куры охлажденные и мороженые подешевели на 1,9%, следует из данных Росстата.

Куриные яйца в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года подорожали на 61,35%. Куры охлажденные и мороженые также подорожали год к году на 27,77%.

Кроме того, по данным статистического ведомства, в декабре выросли цены на огурцы - на 40,4%, на виноград - на 8,2%, на грибы свежие - на 7,6%, на чеснок - на 7%, на помидоры - на 5,5%, на капусту белокочанную - на 4,8%, на свеклу - на 3,4%, на яблоки - на 3,1%, на лук репчатый - на 3%, на морковь - на 2,8%. В то же время цены на апельсины снизились на 7,2%.

Кулинарные изделия из птицы в декабре 2023 года подорожали на 2%, масло оливковое - на 1,9%, масло сливочное, филе сельди соленое - на 1,6%, вермишель - на 1,5%, сосиски, сардельки, сельдь соленая, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер") - на 1,4%, рыба живая и охлажденная, мороженая неразделанная +1,3%, печень говяжья, свиная, рыба соленая, маринованная, копченая, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы томатные, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 1,2%, колбасы сырокопченые, крупа манная, кексы, рулеты - на 1,1%.

В то же время подешевел сахар-песок - на 3%, пшено - на 1,2%, крупа гречневая - на 1,1%, икра лососевых рыб, отечественная, крупы овсяная и перловая - на 0,5%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, вино виноградное крепленое - на 0,4%, чай черный - на 0,3%, маргарин, вино игристое отечественное, жевательная резинка - на 0,2%, масло подсолнечное, молоко для детей, какао, хлопья из злаков (сухие завтраки), кофе натуральный растворимый - на 0,1%.