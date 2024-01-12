Минфин США ввел санкции против двух компаний за финансирование хуситов

Речь идет о фирмах из Гонконга и ОАЭ, которые, по мнению американских властей, занимались доставкой товаров из Ирана от имени базирующегося в Иране финансового посредника движения Саида аль-Джамаля

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в санкционный список две компании за поставки товаров, доходы от которых шли йеменским мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Министерство финансов США.

В заявлении ведомства уточняется, что в санкционные списки были внесены две фирмы из Гонконга и ОАЭ, которые, по мнению американских властей, занимались доставкой товаров из Ирана от имени базирующегося в Иране финансового посредника движения Саида аль-Джамаля. Минфин США полагает, что доходы от этих поставок шли на поддержку хуситов и финансирование их атак на торговые суда в Красном море.

"США продолжают принимать меры против незаконных иранских финансовых сетей, которые финансируют хуситов и способствуют их атакам", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.

Рестрикции предполагают блокировку имущества подпавших в списки физических и юридических лиц на территории Соединенных Штатов, а также запрет финансовых операций, связанных с их собственностью и активами в США и за их пределами.