Конгрессмены требуют от администрации США выступать за прозрачность обменного курса КНР

Они утверждают, что Пекин своими действиями якобы "вмешивается в валютный рынок через китайские финансовые институты и государственные предприятия"

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США потребовала от американской администрации выступать в Международном валютном фонде (МВФ) за прозрачность в предоставлении информации о политике обменного курса Китая. Соответствующее голосование транслировалось на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу поддержали 379 конгрессменов, против высказался один законодатель. Проект требует от американского исполнительного директора в МВФ выступать за повышение прозрачности раскрытия Китаем информации о своей политике обменных курсов. Конгрессмены утверждают, что Пекин своими действиями якобы "вмешивается в валютный рынок через китайские финансовые институты и государственные предприятия". В связи с этим, говорится в тексте документа, фонд должен "усилить многостороннее и двустороннее наблюдение" за соответствующими действиями КНР. Срок действия законопроекта "истекает через 7 лет и 30 дней после его принятия", утверждается в тексте инициативы.

Законопроект должен утвердить Сенат Конгресса, после чего он направится на подпись президенту США Джо Байдену.

В ноябре Минфин США призвал Пекин к большей прозрачности в вопросе проводимой КНР валютной политики и добавил, что следит за валютными операциями Китая.