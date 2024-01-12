В АКОРТ назвали традиционным рост цен на огурцы и помидоры зимой

Ретейлеры стремятся смягчать повышение стоимости продукции для покупателей, сообщил председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рост цен на огурцы и помидоры в России в зимний сезон и ранней весной является традиционным. При этом ретейлеры стремятся смягчать повышение стоимости продукции для покупателей, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Сейчас в ассортименте торговых сетей представлены преимущественно тепличные отечественные огурцы и помидоры, а розничные цены напрямую зависят от отпускных цен производителей, которые традиционно демонстрируют заметный рост в зимний сезон и период ранней весны", - сказал председатель президиума ассоциации, слова которого приводятся в сообщении АКОРТ.

По словам Караваева, ретейлеры не фиксируют избытка предложения со стороны поставщиков по огурцам и помидорам. "Однако говорить о возможном дефиците также не приходится - предложение сбалансировано", - подчеркнул он.

Председатель президиума также отметил, что летом цены на овощи ежегодно существенно снижаются за счет урожая открытого грунта. "В период зимнего роста отпускных цен у производителей ретейлеры стремятся смягчить повышение цены для покупателя. Например, сейчас огурцы и помидоры "первой цены", куда в текущей ситуации смещается спрос, крупнейшие торговые сети продают по цене значительно ниже закупочной", - сказал Караваев.

О росте цен

Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в декабре 2023 года, а также с 1 по 9 января 2024 года. По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция по итогам декабря в России подорожала на 24,19% относительно декабря 2023 года.

В свою очередь огурцы в декабре выросли в цене на 40,4% по сравнению с предыдущим месяцем, помидоры - на 5,5%. К 9 января цены на свежие огурцы выросли на 13,4% к концу декабря 2023 года, на помидоры - на 9,76%.