Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов поднялись на 0,12-0,37%

Индекс Мосбиржи приблизился к отметке 3 200 пунктов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю позитивно, индекс Мосбиржи приблизился к отметке 3 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,12%, до 3 185,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,37%, до 1 136,06 пункта. Курс юаня снизился на 0,097%, до 12,226 рубля, доллара - на 0,18%, до 88,41 рубля, евро - на 0,06%, до 97,1 рубля.

"Среди основных факторов поддержки - рост цен на нефть из-за витка напряженности на Ближнем Востоке, приток свежей ликвидности в виде реинвестирования полученных ранее дивидендных выплат. Сдерживали покупательскую активность укрепление рубля и приближение выходных", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон оставался неоднородным. Биржи КНР закрылись в минусе. "Негатив пришел со стороны статистики: за прошлый год внешняя торговля страны сократилась на 5% в годовом выражении, импорт упал на 5,5%, экспорт - на 4,6%. На европейских площадках настроения в конце недели были заметно лучше", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Qiwi (+5,47%), котировки ММК (+2,31%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (+2,18%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,18%), привилегированные акции "Башнефти" (+2,14%), котировки "Алросы" (+2,08%), бумаги ВК (+1,79%), расписки TCS Group (+1,57%).

Бумаги Qiwi к вечеру подскочили в связи с тем, что головное общество компании получило согласие биржи Nasdaq на продление срока реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Акции банка "Санкт-Петербург", ММК и бумаг нефтегазового сектора продолжали рост благодаря сохранению дивидендных ожиданий. Благоприятным фактором также можно назвать ралли цен на нефть, также отметила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии оказались обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-1,62% и -0,89% соответственно), расписки "Глобалтранса" (-0,94%), котировки ТМК (-0,89%), акции ВТБ (-0,79%), бумаги "Распадской" (-0,78%).

Акции "Мечела", "Глобалтранса" и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения ранее на неделе, пояснила Кожухова.

Прогноз на 15 января

В начале будущей недели в "БКС мир инвестиций" ожидают сдержанного роста с перспективой выхода индекса Мосбиржи в район 3 220 - 3 225 пунктов. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 15 января - 3100-3225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 87-90 рублей.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что в понедельник индекс Мосбиржи может перейти в коридор 3 150 - 3 250 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазон 87-89,5 рубля., евро/рубль - в коридор 96-98 рублей, юань/рубль - в коридор 12,1-12,6 рубля.

15 января состоится общее собрание акционеров TCS Group, в повестку включен вопрос редомициляции в Россию.

В США этот день будет выходным в честь празднования Дня Мартина Лютера Кинга. В еврозоне выйдет статистика по объему промышленного производства и сальдо торгового баланса.