Сценарий к лондонскому эпизоду "Друзей" ушел с молотка за $32 тыс.

В аукционном доме Hanson Ross, который провел торги, рассказали, что лот вызвал "феноменальный мировой интерес"

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Сценарий лондонского эпизода комедийного сериала "Друзья" ушел в Великобритании с молотка за £25 тыс. ($32 тыс.). Как сообщает телеканал Sky News, итоговая стоимость лота в 31 раз превысила его предварительную оценку (£800).

Речь идет о заключительном, двойном эпизоде четвертого сезона ситкома, в котором рассказывается о свадьбе одного из главных персонажей сериала Росса Геллера, которого сыграл актер Дэвид Швиммер. Через пару недель после завершения съемок, которые проходили в Лондоне в 1998 году, сценарий был найден на студии Fountain в районе Уэмбли одним из сотрудников. Его работа заключалась в том, чтобы распределять билеты на студию, где шли съемки. Мужчина сначала не знал, что делать с бумагами - выбросить их или оставить, - но в итоге принял решение сохранить.

В аукционном доме Hanson Ross, который провел торги, телеканалу рассказали, что лот вызвал "феноменальный мировой интерес". Всего во время борьбы за сценарий ставки поднимались 219 раз, а интерес к частичке культового сериала проявили покупатели из Австралии, Германии, Испании, ОАЭ, США, с Украины и из Швейцарии.

"Друзья" рассказывают о жизни шестерых приятелей из района Манхэттен. Сериал транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".

28 октября в возрасте 54 лет умер актер Мэттью Перри, сыгравший в "Друзьях" роль Чендлера.