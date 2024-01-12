Universal Music Group может сократить сотни сотрудников для снижения расходов

По информации источников Bloomberg, волна сокращений коснется в основном подразделения, которое занимается звукозаписью

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Медиахолдинг Universal Music Group планирует уволить сотни сотрудников в первом квартале 2024 года в попытке сократить расходы и увеличить прибыль. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источников, волна сокращений коснется в основном подразделения, которое занимается звукозаписью. На конец 2022 года, согласно данным агентства, в Universal Music Group числилось около 10 тыс. работников.

Как отмечает Bloomberg, продажи в музыкальной индустрии замедлились спустя несколько лет двузначного роста из-за распространения платных стриминговых сервисов. Так, доходы Universal Music в третьем квартале 2023 года увеличились всего на 3%. В четвертом квартале прогнозируются подобные показатели.