АКРА повысило рейтинг девелопера "Самолет" до уровня "А + (RU)"

Это самый высокий уровень в отрасли девелопмента, по методологии агентства

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг группы компаний "Самолет" и его облигаций с "А (RU)" до уровня "А+ (RU)" со стабильными прогнозом. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО "ГК "Самолет" и его облигаций с "А (RU)" до уровня "А+ (RU)" со стабильными прогнозом, что является самым высоким уровнем в отрасли девелопмента, по методологии АКРА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение кредитного рейтинга обусловлено повышением оценок размера бизнеса и качества корпоративного управления. По мнению аналитиков АКРА, кредитный рейтинг компании характеризуется сильными оценками географической диверсификации и ликвидности, высокой рентабельностью, крайне низкой долговой нагрузкой и высоким показателем покрытия долга, а также высокими оценками бизнес-профиля и корпоративного управления.

АКРА указывает на дальнейший рост диверсификации портфеля проектов девелопера за счет продолжающейся активной фазы региональной экспансии. В 2023 году "Самолет" вышел в новые для него регионы - Сахалин, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург и Уфу. Компания стремится довести долю выручки от региональных продаж (включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область) до 25% в ближайшие годы.

В 2023 году объем портфеля проектов "Самолета" увеличился на 60%. Так, портфель текущего строительства вырос с 3,32 млн кв. м в январе 2023 года до 5,33 млн кв. м в январе 2024 года, благодаря чему группа вышла на первое место в России по этому показателю.

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по МСФО выросла в I полугодии 2023 года до 9,2 млрд рублей. Стоимость активов компании на 31 декабря 2022 года составляла 761 млрд рублей, включая земельный банк и цену бренда.